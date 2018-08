Komikon: Godzila, Šazam, Fantastične zveri i ostala velika otkrića

BBC News pre 2 sata

Komikon u San Dijegu je postao mekao pop kulture i ove godine nije bio ništa manje impresivan nego ranije.

Internet je pregoreo od fanova koji su se tiskali kako bi videli trejlere i deliće dugoočekivanih novih filmova i serija, istovremeno slaveći kultne klasike.

Evo brzog pregleda najvažnijih vesti i trejlera koje smo dobili za vikend na Komikonu.

1. Džoni Dep baca čini kao Grindelvald

AFP Džoni Dep kao mračni čarobnjak

Producenti Fantastičnih zveri su trenutno u procesu pretvaranja knjige od 128 strana u petodelni serijal filmova.

Takvo razvlačenje materijala bi nam tako dobro došlo pri pisanju eseja tokom naših studentskih dana.

U svakom slučaju, neverovatno plavi Džoni Dep se pojavio kao mračni čarobnjak Gelert Grindelvald kada je novi trejler za nastavakFantastičnih zveri prikazan na Komikonu.

Iskoristio je priliku da zamahne štapićem preko publike tokom svog govora o normalcima: „Ne mrzim ih. Zaista. Mislim da Normalci nisu ispod nas. Nisu bezvredni, samo druge vrednosti."

Mnogi nisu odobravali njegovo angažovanje na filmu - autorka Džoan K. Rouling je prošle godine izdala posebnu izjavu u kojoj je branila Depa.

Odan naslovu, trejler za novi film zaista sadrži neke fantastične zveri i takođe potvrđuje staru teoriju o Dambldoru.

Kada Džad Lou stoji ispred ogleda Želja, koje otkriva najdublje želje onoga koji se u njemu ogleda, on se vidi sa Grindelvaldom u pozadini - što sugeriše da je možda bio zaljubljen u njega.

2. Šazam je superheroj kakvog smo čekali

https://www.youtube.com/watch?v=go6GEIrcvFY&feature=youtu.be

Naravno da se svi možemo povezati sa Šazamom - aplikacijom koja vam omogućava da nađete bilo koju pesmu koju čujete. Kako čovek da ne voli to?

Ali takođe možemo da odlepimo i na Šazam - film koji nema veze sa aplikacijom.

Trejler za ovaj superherojski film možda predstavlja najveće iznenađenje - očarani fanovi su odmah napravili više od šest miliona pregleda na Jutjubu. To je više od Fantastičnih zveri.

Urnebesni trejler ima nešto što mnogi superherojski filmovi nemaju - otkačene dijaloge i specifičan smisao za humor.

(Hvala Dedpulu koji je započeo ovu tradiciju)

3. Do sada najviše informacija o novoj sezoni Doktor Hua

Getty Images Mandip Gill, Jodie Whittaker and Tosin Cole were on BBC America's Doctor Who Panel

Kada se doktor regeneriše, to uvek označava početak velike promene u seriji - novi izgled, novog pomoćnika a ovog puta i novi pol. Znamo da Džodi Vitaker preuzima ulogu i posetioci Komikona su dobili priliku da vide prve kadrove nove sezone u vreme razbijanja najvećih predrasuda kada je reč o polovima na filmu i televiziji.

Kreator Kris Činbal, koji je bio na panelu na kojem su učestvovale Džodi Vitaker, Mandip Gil i Tosin Kol, kao i producent Met Štrevens, rekao je da se nova sezona razlikuje po tome što prvi put pisci, režiseri i montažeri nisu samo beli muškarci.

Trejler prikazan publici je takođe potvrdio glasine da se jedna epizoda bavi građanskim pravima u Americi.

Jedan kadar prikazuje Doktorku i njene prijatelje ispred zgrade koja umnogome podseća na Lorejn Motel u Memfisu u Tenesiju, gde je Martin Luter King ubijen 1968. godine.

Reči ispisane u pozadini „Montgomeri prevoz robe" mogu biti izmišljene. Grad Mongtomeri je mesto u kojem je Rosa Parks odbila da ustane kako bi ustupila mesto belom putniku i tom prilikom uhapšena. To je izazvalo velike proteste u kojima su učestvovali Parks i mladi Martin Luter King. Montgomeri je kasnije postao dom Pokreta za ljudska prava.

BBC

Publika ne samo da je dobila priliku da vidi novi trejler, već i Doktorkin novi sonični šrafciger.

Vitaker je pokazala šrafciger fanovima i iako ima neke prepravke, zadržao je čuveni zvuk, tako da nema potrebe za panikom.

4. Akvamen: Definitivno strašniji od „U potrazi za Dori"

https://www.youtube.com/watch?v=WDkg3h8PCVU&feature=youtu.be

Ako vas je nakon gledanja Ajkule bilo strah da uđete ponovo u vodu, posle Akvamena nećete smeti da posetite akvarijum.

Trejler prepun akcije ima jednu scenu u kojoj mladi Artur Kuri upravlja svim ribama u akvarijumu.

Filmski univerzum Di-Si stripova nije uvek zadovoljavao publiku - pogledajte Odred otpisanih ili Betmen protiv Supermena - ali studio je skoro promenio strategiju.

Umesto da se usresredi na prošireni univerzum, kompanija se okrenula zasebnim pričama poput ove i Čudesne žene.

Akvamen, u kojem glavne uloge tumače Džejson Momoa, Nikol Kidman i Ember Herd, izaći će u decembru, a mi smo definitivno spremni za njega.

5. Breaking Bad živi!

Getty Images Aron Pol pozira sa ćerkom

Ne, ne čini vam se, zaista je prošlo deset godina otako se Čista hemija (Breaking Bad) pojavila na malim ekranima.

Priča o transformaciji Voltera Vajta od profesora hemije koji boluje od kancera do narko bosa - u saradnji sa bivšim učenikom Džesijem Pinkmanom - izazvao je veliku pažnju širom sveta.

Takođe, serija je od glavnih glumaca Brajana Krenstona i Arona Pola napravila superstarove.

Iako se peta i poslednja sezona završila 2013. godine, Pol je priznao da mu nedostaje da igra Pinkmana.

Na njegovu sreću našao je način da njegovo nasleđe živi.

Ponosno je na binu izašao sa petomesečnom ćerkom Stori, obučenom u žuto odelo u kojem je njen tata kuvao met i postao poznat.

Njih dvoje tako su se pridružili kreatoru serije Vinsu Giliganu, Brajanu Krenstonu (Volter Vajt), Ani Gan (Skajler Vajt), Dinu Norisu (Hank Šrejder), Betsi Brendt (Meri Šrejder), RDž Mitu (Volter Mlađi), Bobu Odenkirku (Sol Gudman) i Đankarlu Espozitu (Gas Fring) da proslave svoj uticaj u svetu... I zagolicaju maštu fanova.

Na pitanje kada će biti moguće ponovo videti Voltera i Džesija na ekranima, Giligan je odgovorio da bi bilo „krajnje neodgovorno" kada se njih dvojica ne bi pojavili u „prikvel" seriji Better Call Saul.

Osim toga, na pitanje da li će njih dvojica dobiti sopstveni spinof, rekao je: „Sve je moguće".

6. Mili Bobi Braun prelazi na velike ekrane

Getty Images Mili Bobi Braun na tribini o nastavku Godzile

Ukoliko je ikada postojala neka franšiza kojoj je bio potreban još jedan film, to je definitivno Godzila.

Mili Bobi Braun iz Čudnih stvari (Stranger Things) je zvezda novog filma Godzila: Kralj čudovišta (Godzilla: King of the Monsters) koji bi u bioskopima trebalo da se pojavi u maju 2019. godine.

To će biti njen prvi film (razumljivo, s obzirom na to da ona ima 14 godina) i sva pažnja će biti usmerena na to kakva će biti na velikom platnu.

https://www.youtube.com/watch?v=wVDtmouV9kM&feature=youtu.be

A zaplet? Malo smo se izgubili čitajući zvanični sinopsis.

„Nova priča prati herojske pokušaje kripto-zoološke agencije Monarh dok se njeni članovi bore protiv niza ogromnih čudovišta, među kojima je moćna Godzila, koja sarađuje sa Motrom, Rodanom i njegovim ultimativnim arhi-neprijateljem, troglavim Kraljem Gidorom".

Samo napred.

7. Bruklin 9-9 izazvao ludnicu

Getty Images The cast of Brooklyn Nine-Nine

Ogromni aplauz koji je postava serije Bruklin 9-9 je dokazao zašto je mreža NBC, nakon velike akcije fanova, spasla seriju od koje je Foks odustao.

Sitkom koji je osvojio Emi i Zlatni globus, bavi se nekim važnim temama, među kojima su policijsko profilisanje i predstavljanje biseksualaca.

Glumci su pričali o tome kako je lik Stefani Beatris, detektivka Roza Dijas, objavila da je biseksualka - što je bio prelomni trenutak na američkoj televizijskoj mreži.

„Den Gor je hteo da istražuje ideju da bi Roza mogla da bude kvir... ali me je pitao šta mislim o tome", navela je Beatris.

„Želeo je biseksualni glas među scenaristima i jednostavno se tako namestilo da je osoba od koje su želeli da igra biseksualnu osobu zaista jeste biseksualna".

„Bilo mi je baš drago da sam se i ja nešto pitala u svemu ovome i, barem za mene, to je zaista reflektovalo šta se dešavalo u mom životu", dodala je.

8. Disenchanted

I da vam niko nije rekao verovatno ste mogli po načinu animacije da bez problema pogodite da Disenchanted dolazi iz pera kreatora Simpsonovih.

Međutim, nova serija Meta Groeninga je značajno mračnija od sveta Simpsonovih.

U njoj pratimo priču o princezi koja mnogo pije, po imenu Bin (glas joj daje Ebi Džejkobson).

Princezi se pridružuje prijatelj vilovnjak Elfo i njen lični demon Lusi, u seriji koja „proziva" niz stereotipa iz svetova naučne i epske fantastike.

Prvi trejler objavljen je tokom vikenda, a prvih deset epizoda biće na Netfliksu od 17. avgusta.

9. TO: Drugo poglavlje

https://twitter.com/jes_chastain/status/1019622046332944385

Reditelj filma TO Endi Musketi nije mogao da dođe na Komikon jer trenutno u Torontu snima TO: Drugo poglavlje.

Film ima ol-star postavu, tu su Džesika Čestejn, Džejms Makavoj i Bil Heder, a radnja se dešava 27 godina nakon prvog filma - iz razloga koje ne želimo da spojlujemo onima koji prvi film nisu gledali.

Nekoliko tizera je objavljeno, među kojima je fotografija mlade Beverli (Sofija Lilis), pored odrasle Beverli (Čestejn).

Iako je film u produkciji tek nekoliko nedelja, prikazani su klipovi prvog čitanja scenarija postave odraslih, kao i čitanje scenarija kod dece.

Na njima se vide likovi ponovo okupljeni u kineskom restoranu prvi put od kako su tokom leta 1989. napravili pakt.

10. Fanovi „Čari" bacili pogled na novu seriju

Getty Images The stars of Charmed took questions from fans at Comic-Con

Glumačka postava i izvršni producenti novih „Čari" su na Komikonu pričali o seriji, naročito o tome koliko će biti nalik originalnoj.

Fanovima je između postavljanja pitanja prikazana pilot epizoda u kojoj se videlo dosta referenci na originalnu seriju.

Izvršna producentkinja Dženi Šnajer Urman je navela da je sada dobar trenutak da serija ponovo počne jer je „original bio toliko o osnaživanju žena, sestrinstvu i ženama koje osvajaju svet... Mislim da nam je to sada potrebno".

https://twitter.com/cw_charmed/status/997146365594497026

Originalna serija, koja je bila emitovana od 1998. do 2006. pratila je priču o tri sestre koje shvate da su veštice, a ista premisa postoji i u novoj, osim što moraju da se bave nekim savremenijim problemima.

Druga izvršna producentkinja Džesika Otul, zagolicala je maštu fanova pričom o demonima protiv kojih će se sestre boriti.

U seriji će glumiti Medelin Mentok, Meloni Dijaz i Sara Džefri, a sestre će se na ekranima pojaviti u oktobru.

Objavljeno na sajtu bbc.com »