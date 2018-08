“SAD spremne da pomognu, o sporazumu tek kada ga vide”

To je izjavio ambasador SAD Kajl Skot. Ambasador SAD ne očekuje da će administracija predsednika Donalda Trampa drastično promeniti stav Vašingtona o statusu Kosova. On je u razgovoru za Radio Beograd ukazao da se interesi Amerike ne menjaju od predsednika do predsednika i da cilj ostaje mir i stabilnost na Balkanu, kao i transformacija ka demokratiji i jačanje ekonomskih odnosa. Prema njegovim rečima, SAD smatraju da bez normalizacije odnosa...