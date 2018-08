Dačić: Hrvatska jedina u Evropi slavi etničko čišćenje

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da stav Hrvatske prema "Oluji" ne treba da iznenađuje budući da je možda jedina država u EU, a verovatno i u Evropi koja slavi etničko čišćenje.Dačić je za televiziju Pink rekao da objektivni istorijski problemi "ne treba da budu tema i osnov za svaki razgovor sa Hrvatskom" i da treba gledati u budućnosti, ali da "Hrvatska odnosom prema prošlosti, a samim tim i odnosom prema srpskom narodu, stalno forsira tezu relativizacije i negiranja zločina".On je rekao da se "lažno govori o velikosrpskoj agresiji"."To je fikcija, velika Srbija nikada nije postojala... S druge strane, imali smo NDH ili veliku Hrvatsku koja je dolazila do Zemuna, Novog Pazara, Šapca, koja je obuhvatala celu Bosnu i Hercegovinu", dodao je.Prema Dačićevim rečima "ako je neko izvršio agresiju, izvršila ju je Hrvatska u Drugom svetskom ratu", a predsednik Srbija Aleksandar Vučić je "uporedio odnos Hitlera prema Jevrejima i odnos Hrvata prema srpskom narodu".Dačić je rekao da je akcija "Oluja" najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata navodeći da je u Hrvatskoj 1991. bilo 560.000 Srba a 2010. godine broj je pao na 180.000."I oni sada govore da Srbija ne može u Evropu dok ima ovakvog predsednika. Jadna li je ta Evropa kojoj Hrvatska treba da postavlja moralne uzore", rekao je Dačić.On je dodao da tenzije moraju da se smanje, ali da Srbija neće prihvatiti relativizaciju zločina, negiranje zločina, lažne priče o velikosrpskoj agresiji.Dačić je rekao i da je žalosno što se "zastava Izraela vijorila juče u Kninu na proslavi zločinačke akcije Oluja"."Razočarani smo tim aktom iako se pravdaju komercijalnim ugovorima o prodaji aviona.... I izraelska zastava je bila tamo... to je nemoralno i prema sopstvenom narodu, Jevrejima koji su nastradali u NDH i čija ubistva i holokaust hrvatski režim relativizuje i negira. I dalje ispred Jasenovca stoji tabla 'Za dom spremni'", rekao je Dačić za Pink.Kada je reč o prisustvu crnogorskog oficira na centralnoj proslavi 23. godišnjice hrvatske vojnopolicijske operacije "Oluja" juče u Kninu, Dačič je rekao da nije on išao da ratuje u Dubrovnik, nego Crnogorci. "To je istorijska istina i ako je već tako, ne razumem čemu prisustvo crnogorskog oficira", kazao je.