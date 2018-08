Đurić (SNS) : DSS odgovorna za raspad sopstvene države

Beta pre 1 sat

Srpska napredna stranka (SNS) saopštila je danas da je Demokratske stranke Srbije (DSS), koja je najavila napuštanje lokalnih koalicija sa naprednjacima zbog "izdaje" Srbije i Kosova i Metohije, ustvari stranka koja je odgovorna za raspad sopstvene države."Nadaju se valjda u DSS-u da su i građani Srbije zaboravili da su oni glavni krivci za razbijanje države, da je upravo njihovo nečinjenje dok su bili na vlasti dovelo do toga da se Crna Gora odvoji od Srbije, a da Priština u međunarodnoj zajednici stekne ključnu podršku za jednostrano proglašenje nezavisnosti", naveo je potpredsednik SNS i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.On je ocenio da je "opsednutost" predsednikom Srbije i SNS Aleksandrom Vučićem i mržnja prema njemu jedini program "froncli" DSS-a."Besramno je i nemoralno da jedna stranka, koja je zajedno sa svojim tadašnjim koalicionim partnerima i tajkunima iz DOS-a odgovorna za raspad sopstvene države, danas nekome deli patriotske lekcije, pogotovo ako se one odnose na gubitničku i populističku politiku zamrzavanja konflikta, zabijanja glave u pesak i čekanja da se problemi reše sami od sebe", ističe Đurić.Kako je naveo, politika DSS je "plitkoumna" i njihovi postupci daju "jasnu podršku daljoj razgradnji sopstvene države i slabljenju pregovaračke pozicije Srbije u trenutku kada predsednik Vučić čini sve što može kako bi se došlo do održivog i kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju, kojim bi se obezbedio dugoročni mir i ekonomski prosperitet Srbije".