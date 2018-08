Više od 100.000 građana u nedozvoljenom minusu

Inače, pozajmice po tekućim računima, takozvani dozvoljeni minus i dalje je jedan od najskupljih vidova zaduživanja. Prema podacima Narodne banke Srbije, kamatne stope na dozvoljena prekoračenja po tekućem računu iznose u proseku 29,3 procenta iako se u nekim bankama kreću i do 36,05 odsto godišnje. Iako su banke od 2013. godine bile pod pritiskom NBS da smanje kamate na ovaj vid zaduživanja, one su ih do sada oborile 5,6 odsto, dok...