Postavljanje asfalta na autoputu od Obrenovca do Ljiga

OBRENOVAC - Na deonicama Koridora 11 od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga završeno je oko 80 odsto svih radova i asfaltirano više od 60 odsto budućeg autoputa, a rok za završetak je 25. decembar. Sa završetkom tih deonica na Koridoru 11 će biti povezano ukupno 102 km autoputa od Obrenovca do Preljine kod Čačka. Na deonicama Obrenovac - Ub i Lajkovac - Ljig trenutno se postavlja završni habajući sloj asfalta i prave kanali za...