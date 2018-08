Dačić: Nema boljeg vremena za rešenje pitanja Kosova i Metohije

Prema njegovim rečima, otvorila se mogućnost za dijalog, Srbija je ostvarila bliže odnose sa Nemačkom, Francuskom, kao i sa Turskom, a sa Kinom je postala strateški partner. "U ovoj fazi mi imamo situaciju kada i EU uviđa da su glavni problem za dolazak do kompromisa Albanci. Albanci žele da mi priznamo Kosovo, plus ako bi mogli da uzmu Medveđu, Preševo..to bi im bilo idealno. U toj situaciji otvara se mogućnost da se dođe do...