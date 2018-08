Brnabić: Vlada još nema zvaničan stav o Kosovu

Beta pre 3 sata

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Vlada Srbije još nema zvaničan stav o Kosovu i Metohiji i dodala da će ga imati čim bude imala konkretan predlog na stolu."Nemamo zvaničan stav Vlade Srbije, imaćemo ga čim budemo imali neki konkretan predlog na stolu", rekla je Brnabićeva novinarima u Tršiću.Istakla je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čini sve da se nađe neko rešenje i ocenila da se "zamrznuti konflikt" ne ostavlja budućim generacijama."Ne mislim da je to rešenje blizu, ali predsednik pokušava da gleda na problem iz svih uglova da bi našli nešto što može Srbiji da donese ono što nema, odnosno da što manje izgubimo, a što više da dobijemo", rekla je premijerka.Dodala je da to ne zavisi samo do Vučića i od podrške Vlade Srbije, već i od toga koliko su ljudi u Prištini spremni da otvoreno razgovaraju o kompromisu.Hrvatski zvaničnici žele da izokrenu istinuPremijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da joj nije jasno šta rade hrvatski zvaničnici koji su reagovali na govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Bačkoj Palanci na obeležavanju godišnjice "Oluje" i ocenila da pokušavaju da "izokrenu istinu"."Nije mi najiskrenije jasno šta se to dešava u Hrvatskoj i šta radi hrvatski državni vrh. Pažljivo sam slušala Vučićev govor i ni u jednom trenutku nisam videla ništa problematično u njegovom govoru. Čini mi se da hrvatski državni vrh pokušava u potpunosti da izvrne istinu i proba da prikaže kako je crno belo i obrnuto, belo crno", rekla je Brnabić novinarima u Tršiću.Ona je istakla da od Vučića nije čula nikakave fašističke izjave, ali da ih je čula u Glini, prilikom proslavljanja "Oluje".Navela je da je njen deda bio Hrvat, a ne Srbin iz Hrvatske, a da je pored toga ona postala predsednica Vlade Srbije.To pokazuje, kako je ocenila, da je Srbija dovoljno otvorena i da je moguće da njen premijer bude neko čiji je deda bio Hrvat."Zamislite u Hrvatskoj da imate predsednka Vlade koji ima bilo kakve veze sa Srbijom", kazala je Brnabić i dodala da u Hrvatskoj golman njihove reprezentacije ne sme ni da pomene da ima bilo kakvo srpsko poreklo.