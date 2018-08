Dačić: Maksimalistički ciljevi Prištine glavna prepreka za rešenje kosovskog problema

Beta pre 7 sati

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da su maksimalistički ciljevi Prištine koja uz priznanje nezavisnosti želi i Preševo i Bujanovac, glavna prepreka za rešavanje kosovskog problema."Nije nikakva tajna da je glavna prepreka za postizanje dogovora rešenost Prištine da u razgovorima nastupa sa maksimalističkim ciljevima. Oni ne žele kompromis već da mi priznamo nezavisnost, ali i da dobiju još nešto - kako oni zovu istočno Kosovo - Preševo i Bujanovac", rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije.On je rekao da je u ovom trenutku neizvesno reći kada bi moglo da se dođe do okvirnog sporazuma koji bi označio rešenje na kome bi se zasnivali odnosi sa Prištinom.Dačić je naveo da Srbija mora da bude realna i da vidi kakva je perspektiva u međunarodnim odnosima, jer Srbija ne živi život zasnovan na mitovima.Odgovarajući na navode da je loš trenutak za rešavanje kosovskog pitanja, Dačić je dodao da ne zna kada može da dođe vreme koje bi rešilo da Srbi opet budu većina u Uroševcu, Đakovici i Kačaniku."Lično mislim da je podela rešenje, o tome govorim 10 godina, o tome je govorio i Dobrica Ćosić pa nije izdajnik, i Zoran Đinđić. Neki kažu da je zbog toga navukao na sebe gnev koji se završio napadom", rekao je ministar spoljnih poslova.Dačić je dodao da "ima nekih koji bi voleli da to neko drugi reši, da napadnu sever Kosova i proteraju Srbe" i da kako je dodao na taj način bude rešen problem Kosova".Ministar je pozvao svakoga ko ima drugo kompromisno rešenje da ga predloži i dodao da treba pitati građane da li je bolje jedinstveno nezavisno Kosovo ili nešto drugo.Upitan šta će Srbija uraditi zato što je opet prošao rok za formiranje Zajednice srpskih opština, Dačić je rekao da samo slepac ne vidi da je reč o stvaranju velike Albanije."Albanci izbegavaju da formiraju ZSO, misle da je to trajno rešenje. To je smešno i mi to ne prihvatmo. Nikada za vreme dijaloga niko nije pomenuo da ćemo priznati nezavisnost i dozvoliti im da budu članovi UN", rekao je Dačić i dodao da će u narednim nedeljama biti nastavljena borba za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.Šef diplomatije je ocenio i da su neki u Srbiji, ali u i regionu nezadovoljni time što je Srbija pojačala svoju međunarodnu poziciju."U Hrvatskoj je glavni problem to što neko priča o Oluji. Očekuju da oni odrede ko će da bude predsednik Srbije i ministar spoljnih poslova i da hvale Oluju", rekao je Dačić i podsetio da je 1971. u Hrvatskoj bilo oko 626.000 Srba a danas oko 186.000.Dačić je rekao da sa diplomatama govori diplomatski, a "sa zločincima, sa kojima ne može diplomatski, mora pravo u čelo kako bi se videlo šta je istina"."Ne da bismo se svetili, već ne smemo da damo da se zaborave žrte", rekao je Dačić.