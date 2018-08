Pakleni dani pred nama! Tropski talas u Srbiji do sledeće nedelje: U sredu do 35 stepeni, zahlađenje ni tokom noći!

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, samo je u planinskim predelima moguća sasvim retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniza temperatura od 15 do 21 C, najviša dnevna od 32 do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura 21 C, najviša dnevna...