Ministarstvo zaštite životne sredine: Upotreba plastičnih kesa smanjena za 60 odsto

Trivan je rekao da u Srbiji svaki stanovnik prosečno troši 300 kesa godišnje i da veruje da će do kraja godine taj broj biti prepolovljen. Ministar je dodao da je država spremna da se rukovodi evropskim direktivama čiji je cilj da se potrošnja kesa u Evropi do 2025. godine smanji za devet puta. On je ukazao i da će ako bude bilo potrebe država primeniti i zabranu upotrebe plastičnih kesa. Naplata kesa u marketima grupisanih u DTL počela...