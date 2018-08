Sunčano i toplo, do 34 stepena

Duvaće slab, jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 21, a najviša od 31 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo, s najnižom temperaturom 21, a najvišom 33 stepena. Duvaće slab, jugoistočni vetar. U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i toplo dok je u planinskim predelima ponegde moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura biće od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će narednih sedam dana...