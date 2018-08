Četvorka neće saobraćati do 5. septembra zbog radova u centru, trase menjaju i druge linije GSP-a

Saobraćaj će do 19. avgusta biti zabranjen u Ulici Žarka Zrenjanina, od Bulevara Mihajla Pupina do Ulice Miroslava Antića. Takođe, saobraćaj će biti zabranjen i u Stražilovskoj ulici, od Ulice Miroslava Antića do Ulice Maksima Gorkog, ali do 5. septembra. Autobuske linije 1, 4, 8, 9, 9a, 12, 18a, 18b, 60, 61, 62, 64 i 69 takođe će privremeno promeniti trase kretanja i to do 5. septembra, a prema sledećem rasporedu: Linija 1 i 8 Smer ka...