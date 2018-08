MUP: Uhapšen zbog silovanja pastorke i nasilja u porodici

Beogradska policija je zbog silovanja maloletne osobe i nasilja u porodici uhapsila N.S. (40), saopštio je danas MUP.

Press pre 1 sat

Sumnja se da je N.S. od polovine 2017. godine do maja ove godine više puta silovao maloletnu osobu, zlostavljao je i prinuđivao na seksualni čin pretnjama i ucenama. Kako se navodi u saopštenju, N.S je osumnjičen i za emotivno i psihičko nasilje nad suprugom i maloletnom pastorkom i to u dužem periodu. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu u...