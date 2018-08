Vučić: Zalažem se za razgraničenje sa Albancima

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu i Metohiji."Ja se zalažem i to je moja politika, za ragraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, to je uvek izvor potencijalnih sukoba", rekao je Vučić novinarima u Šidu.On je dodao da ne može da govori o čemu pregovara sa kosovskim Albancima, jer bi tako otvorio karte Srbije u pregovorima.Vučić je objasnio i da će sporazum Beograda i Prištine biti sveobuhvatan paket koji nije uprošćen i jednostavan kao što neki zamišljaju.O nelegalnom objektu na Pančićevom vrhu: Zakon će biti sproveden u deloPredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom nelegalno podignutog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku da će zakon sigurno biti poštovan i sproveden u delo."U Srbiji imate oko 1,2 miliona objekata koji nisu legalni, a nisu srušeni. Ali pošto vidim da je nekima u Vladi i nekima u medijima važno da kažu kako to ne sme, jer ga drži neko blizak Srpskoj naprednoj stranci, opet ste se prevarili. I nećete reći izvinite kada se odluke organa budu provodile u delo. Zakon će se provesti u delo", rekao je Vučić novinarima u Šidu.Komentarišući izjavu novinara Slobodana Georgieva da su u vreme zakazanog rušenja nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu novinari videli čoveka sa kapom SNS-a, Vučić je kazao da ne zna ko nosi kapu SNS i da se nije bavio time već temama koje su važnije."To kaže čuveni novinar Slobodan Georgiev. On ga video lično. Šta sam ja sve video na skijanju u martu mesecu, a da skijam ne umem", rekao je Vučić.Georgiev je juče za TV N1 kazao da je se na Pančićevom vrhu u vreme zakazanog rušenja tog objekta pojavio muškarac obučen u crno sa kačektom SNS, koji je prisutnim novinarima rekao da je zabranjeno da snimaju."Pojavio se neki čovek koji je imao 40 godina, bio je obučen skroz u crno, nosio je kačket na kom je pisalo Srpska napredna stranka, on nam je rekao da je tu zabranjeno da treba da budemo pametni i ne snimamo. Mi smo pitali - zašto? On je rekao - to je vojni objekat, nemam šta više da vam objašnjavam i okrenuo se i pridružio se toj grupi ljudi na terasi, neki od mladića imali su one majice sa onim vukom koji nosi beretku i nosili su kapuljače", rekao je Georgiev.Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je juče da to ministarstvo neće izaći da ruši nijedan nelegalan objekat bez pomoći i podrške policije, jer to ni do sada nisu radili.MUP je nedavno saopštio da je policija odbila da asistira u rušenju nelegalno podignutog objekta na Kopaoniku jer Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prethodno nije priložilo potpunu dokumentaciju.Veće subvencije za prerađivačku industrijuPredsednik Srbije najavio je danas veće subvencije za fabrike koje se bave prerađivačkom industrijom.On je rekao da je juče predsednica Vlade Ana Brnabić održala sednicu Saveta za rast BDP i da je zaključeno da je važno da se radi na jačanju prerađivačke industrije mesa, voća i povrća."To će biti najveće subvencije do sada, uskoro će ta odluka biti doneta, jer je to ono što nam nedstaje", rekao je Vučić.On je naglasio da su izgubljene velike prerađivačke fabrike kao što su Srbijanka, Budimka i druge, koje su bile vrlo značajne za Srbiju.Opozicija da ne može da pobedi samo ujedinjavanjem bez jasne politikePredsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas predstavnicima opozicionih prtija da ne mogu da ga pobede samo ujedinjavanjem bez jasne politike."Oni (opozicija) ne primećuju i neće da slušaju, ja se istraživanjem bavim mnogo ozbiljnije nego oni. Nemaju oni onoliko proceneta koliko su napisali u novinama. Oni imaju deset posto. Suština je da ne možete da pobeđujete bez politike i sadržaja", rekao je Vučić.On je kazao da se ne može pobeđivati zatvaranjem fabrika i ostavljanjem ljudi bez posla i da ne mogu pobediti samo zato što su protiv svega za šta je sadašnja vlast."Vi ste dali pečat nezavisnosti i izvukli Srbiju iz pregovora unutar UN i danas govorite da ste protiv onoga što Vučić radi, a ne govorite šta je rešenje", kazao je predsednik Srbije.On je rekao i da su predstavnici budućeg Saveza za Srbiju juče na skupu u Užicu imali više funkcionera i novinara nego građana sa kojima su navodno došli da razgovaraju.Vučić je demantovao navode lidera Narodne stranke Vuka Jeremića da planira da za 4. novembar raspiše referendum o Kosovu zajedno sa vanrednim parlamentarnim izborima.Vučić je novinare u Šidu upitao da li je ta informacija Jeremiću "javljena iz katarske ambasade u Berlinu i da li su mu ponovo slali pare ili šta već - javili za 4. novembar"."Molim Vas zapamtite. Rekao je 4. novembar. Referendum o čemu? Izbori, kojim povodom? Što se njemu hoće ili se tada vraća iz Njujorka i Irske. Ili stižu opet pare iz neke ambasade.To je sve javio neko - CIA, BIA, MIA. Sve te gluposti slušate svaki dan od tih nesrećnika koji ne znaju šta će sa sobom", kazao je Vučić.