Predsednik za razgraničenje sa Albancima

"Da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada - to je uvek izvor potencijalnih sukoba i problema", objasnio je Vučić u izjavi novinarima u Šidu. "Ja se zalažem i to ne krijem, svakako se zalažem i to je politika koju predstavljam, a da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ali ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima", rekao je Vučić. Da li ćemo uspeti u razgraničenju ne zavisi od nas, kaže predsednik Srbije...