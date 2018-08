Vučić: Zalažem se za razgraničenje sa Albancima

"Ja se zalažem i to je moja politika, za ragraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, to je uvek izvor potencijalnih sukoba", rekao je Vučić novinarima u Šidu. On je dodao da ne može da govori o čemu pregovara sa kosovskim Albancima, jer bi tako otvorio karte Srbije u pregovorima. Vučić je objasnio i da će sporazum Beograda i Prištine biti sveobuhvatan paket koji nije uprošćen...