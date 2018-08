Dačić podržava predlog Vučića: Jedino moguće rešenje

"Ja se za to zalažem odavno, mislim da je to jedino moguće rešenje", rekao je Dačić za "Kurir". Vučić je u četvrtak izjavio da se zalaže za razgraničenje sa Albancima i da je to politika koju predstavlja. "Da imamo teritoriju za koju se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada - to je uvek izvor potencijalnih sukoba i problema", objasnio je Vučić. Ovaj stav predsednik je u četvrtak izneo tokom posete Šidu, kada je rekao i da rešenje...