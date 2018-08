Oštar odgovor Rusije: "Na taj rat odgovorićemo svim sredstvima"

On je naveo da se na to mora odgovoriti svim mogućim ekonomskim, političkim i drugim sredstvima. Na pitanje novinara kakve bi sankcije mogle da budu uvedene Rusiji u budućnosti i kako će to uticati na rusku ekonomiju, Medvedev je tokom posete rezervatu Kronotski, na ruskom poluostrvu Kamčatka, rekao da ne želi da komentariše pregovore o budućim sankcijama, ali je dodao da bi mere poput zabrane bankarskih aktivnosti mogle da se protumače...