Dačić: Podržavam predlog Vučića, to je jedino moguće rešenje

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da podržava zalaganje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za razgraničenje Kosova i da smatra da je to jedino moguće rešenje."Ja se za to zalažem već desetak godina i mislim da je to jedino moguće i brzo rešenje koje u ovom trenutku otklanja akutni problem", rekao je Dačić za TV Prva.Kako je rekao, još je rano govoriti da li će do tog rešenja doći ili ne.Komentarišući stav SAD, Dačić je rekao da se promenila se pozicija Amerike, jer su oni ranije smatrali da je pitanje Kosova rešeno i da ne može više ni da se otvara ta tema."Sa dolaskom nove administracije, promenila se pozicija u smislu da su otvoreni da sagledaju sve predloge za kreativna i fleksibilna rešenja. To je ono što smo mi tražili", rekao je on.On je rekao da su "SAD, Rusija, Francuska veoma raspoložene da se dođe do kompromisnog rešenja".