Đurić: Sporazum je miljama daleko, ali ako do njega dođe Srbi će imati više

Beta pre 7 sati

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovu i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da su Beograd i Priština miljama daleko od sporazuma, ali da će Srbi, ako do sporazuma dođe, imati više."Ne dajte da vas iko laže da ćemo sporazumom, od kojeg smo miljama daleko, imati manje od onoga što imate. Srbija takvim sporazumom, a mnogo su veće šanse da neće doći, ali ako dođe, Srbi na Kosovu i Metohiji time mogu da imaju samo više", rekao je Đurić na konferenciji za novinare u Beogradu.On je dodao da bi Srbija takvim sporazumu imala više teritorija, prava, imovinu, institucionalne moći i finansijske pomoći.Đurić je rekao da ako do rešenja dođe, to mora da bude rešenje koje će rešiti pitanje srpske imovine, položaja srpske crkve, više prava, "inače rešenja neće biti", ali da u ovom trenutku Srbiji niko ništa ne nudi."Isto važi za Gazivode, Valač i Trepču... Ali nemojmo da se lažemo da imamo nešto, što nemamo decenijama", rekao je Đurić, koji je pokazao mapu Kosova i Metohije, pokazujući delove Kosova u kojima ne žive Srbi i dodajući da je u celoj Metohiji ostalo manje od 3.000 Srba.On je dodao i da će se kada na "stolu" bude bilo nekog rešenja, o tome javno razgovarati."Ja se stalno pitam šta ćemo ako ga ne bude? Kakva će biti budućnost ovih ljudi ovde ako ga ne bude? Hoćemo li doveka da spavamo sa jednim otvorenim okom? Zato ćemo nastaviti da se borimo i izaći da vam odgovorimo konkretnije, kada budemo imali nešto što je iole prihvatljivo", rekao je Đurić.On je dodao da će do odgovora teško doći i da je vrlo moguće da ga neće ni biti."To je jako loša vest za našu zemlju", rekao je Đurić.Đurić je rekao da je dugo od javnosti skrivano da je veći deo Kopaonika na teritoriji Kosova i Metohije i da na 150 metara od Pančićevog vrha patrolira Kfor.