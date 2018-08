Siniša Mali: Povišice plata i penzija neće ugroziti budžet

Beta pre 13 sati

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će uskoro biti pripremljena tačna računica oko povećanja penzija i plata u javnom sektoru i dodao da će penzije najverovatnije biti povećane u novembru."Ukinućemo Zakon o privremenom umanjenju penzija, što znači da će pre kraja godine, najverovatnije u novembru, biti povećanja penzija", rekao je Mali u intervjuu za Večernje novosti.Podsetio je da delegacija MMF-a dolazi u drugoj polovini septembra i da će nakon razgovora sa njima, koji neće biti laki, izneti konkretne podatke.Mali je ocenio da je Srbija na dobrom putu oporavka i rasta privrede i da je u prvih šest meseci ove godine ostvaren rast BDP od 4,5 odsto, što je, kako je dodao, najviša stopa rasta za prvih šest meseci u poslednjoj deceniji."Suficit u budžetu na kraju jula iznosio je 49,1 milijardu dinara, odnosno oko 410 miliona evra, a bio je planiran deficit od 16,7 milijardi dinara", rekao je Mali.Mali je ocenio da zahvaljujući rezultatima ima prostora i za ukidanje Zakona o privremenom smanjenju penzija i za povećanje najnižih penzija.Na pitanje da li će zbog planiranih povišica biti rebalansa budžeta, Mali je rekao da se u ovom trenutku ne razmišlja o rebalansu, s obzirom na to da u ovom trenutku povećanje i penzija i plata može da se realizuje iz postojećeg budžeta.Naveo je da će jedna od tema razgovora sa MMF biti i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru."Iako traje zabrana zapošljavanja, vladina Komisija za davanje saglasnosti vodi računa o prioritetima. Ljudi se zapošljavaju tamo gde je došlo do prirodne selekcije, odnosno odlazaka u penziju, a gde su neophodni novozaposleni kadrovi, poput vaspitačica i medicinskih radnika. Stimulativne mere koje primenjujemo vezane su i za to da privatni sektor, koji treba da bude nosilac rasta i razvoja ekonomije, dodatno ojača, čime se otvaraju nova radna mesta", rekao je Mali.Ministar finansija najavio je i smanjenje roka za povraćaj PDV, umanjenje fiskalnog opterećenja zarada, kao i donošenje posebnog paketa poreskih podsticaja za inovativne aktivnosti.