Opet bi glasali o izlasku iz EU: Polovina Britanaca želi novi referendum o Bregzitu

Kako se pokazalo, duplo više građana smatra da je bolje organizovati referendum, nego tu odluku prepustiti parlamentu. Huge poll reveals half of Brits want second Brexit referendum if UK gets no deal https://t.co/HutECyMs11 pic.twitter.com/NPr73yl7dV — Mirror Politics (@MirrorPolitics) August 10, 2018 Istraživanje grupe "Ljudi glasaju" sprovedeno je od 31. jula do 7. avgusta i pokazalo je da 45 odsto građana podržava referendum po...