Vruće, do 35!

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Vetar će biti slab i umeren jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 16 do 23 C, na jugu Banata oko 25 C, a najviša dnevna od 31 do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti sunčano i toplo. Vetar umeren, povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura oko 23 C, najviša dnevna oko 33 C. Izgledi vremena za sedam dana,...