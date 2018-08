Jeremić: Razgraničenje znači Kosovo u UN i za nekoliko godina - Veliku Albaniju

Beta pre 2 sata

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas u Kragujevcu da razgraničenje za koje se zalaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vezi s pitanjem Kosova predstavlja precrtavanje granica i trajno i voljno otuđenje dela teritorije zemlje."Razgraničenje predstavlja i Kosovo kao članicu UN u roku od šest meseci, a u roku od nekoliko godina - Veliku Albaniju", rekao je Jeremić u Kragujevcu gde je u centralnoj pešačkoj zoni prisustvovao nastavku akcije Narodne stranke "Jedan potpis menja sve", čiji je cilj prikupljanje potpisa građana protiv sporazuma kojim bi Srbija omogućila Kosovu i Metohiji stolicu u UN i time priznala nezavisnost te svoje pokrajine.Povodom nedavne izjave predsednika Vučića da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu i Metohiji, Jeremić je novinarima kazao da je razgraničenje "antiustavno i dubinski štetno" i predstavlja "ubrzanu diktaturu koja dolazi do fašizma u Srbiji".On je rekao da ako zemlja, koja ima mnogo etničkih manjina, odluči da se razgraniči sa jednom, to neće biti poslednja manjina sa kojom će se razgraničavati."To je jedan izuzetno opasan proces, koji podrazumeva da počnete da nazivate političke protivnike agentima, igumana (manastira Visoki) Dečani špijunom i izdajnikom. To se tu ne završava", kazao je Jeremić.On je rekao da Narodna stranka prikuplja potpise protiv svega toga kako bi onome ko se sprema da stavi potpis na nezavisnost Kosova "zadrhti ruka"."Potpis protiv Kosova u UN je potpis protiv razgraničenja i uspostavljanja apsolutne i neograničene vlasti Aleksandra Vučića", rekao je Jeremić.Jeremić je negirao optužbe vlasti da opozicija u Srbiji nema rešenje za Kosovo i Metohiju navodeći da ima "hiljadu stvari" koje treba da se reše kako bi moglo da se razgovara o trajnom i konačnom statusu."Jedna od stvari koja se do sada nije dotakla u pregovorima jeste pitanje desetina milijardi imovine, što državne, što privatne, što društvene imovine koja je uzurpirana na Kosovu i Metohiji", rekao je Jeremić.On je dodao da se u pregovorima "nije dotaklo" ni pitanje zaštite srpskih manastira i crkava na Kosmetu."Treba da se razgovara i o tome šta je zaštita i garancija za zaštitu manastira i crkava Srpske pravoslavne crkve", kazao je Jeremić.Jeremić je kazao da treba težiti normalizaciji odnosa i prilika kako na teritoriji južne srpske pokrajine, tako i u ostatku Srbije i regiona."Ali ne mora Kosovo postati članica Ujedinjenih nacija da bi prilike bile normalne. To naprosto nije istina. Postoje razni modeli koji ne podrazumevaju članstvo, kazao je Jeremić.Akcije Narodne stranke "Jedan potpis menja sve" održava se u 13 gradova u Srbiji.