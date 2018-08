Đurić: Srbi na KiM mogu da imaju samo više nego danas

ZVEČAN - Ako do sporazuma ikada dođe, a mnogo su veće šanse da do njega dođe, Srbi na Kosovu i Metohiji mogu da imaju samo više nego danas, rekao je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Đurić u intervjuu za TV Most ponovio i da Srbi na Kosovu i Metohiji ne treba da dozvole da ih bilo ko laže da će u bilo kom ishodu razgovora o budućnosti pokrajine biti manje Srbije i manje srpske pomoći za njih. „Ono što imamo...