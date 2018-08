Gorivo opet poskupelo

Tako je u petak, u odnosu na pre mesec dana, cena benzina od 95 oktana bila veća za 1,2 do dva dinara po litru (u zavisnosti ne samo od kompanije već i od pumpe do pumpe), pišu Novosti. U petak se ovo gorivo prodavalo između 154,2 do 154,9 dinara po litru na pumpama u Beogradu dok je na pojedinim benzinskim stanicama duž auto-puta bio i skuplji. Cena evrodizela je nešto manje uzletela. U proseku za jedan do 1,5 dinara, pa je tako ovo gorivo...