Zorana Mihajlović: Samo oni kojima je stalo do vlasti mogu da napadaju Vučića zbog Kosova

Potpredsednica vlade i članica Predsedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je danas da samo oni kojima je stalo do vlasti i ličnog interesa mogu da napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića jer se bavi Kosovom.Mihajlović je optužila pripadnike opozicije Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Boška Obradovića da su učinili sve da Kosovo odvoje od Srbije i da, dok su bili na vlasti, nisu imali hrabrosti za političke pregovore sa kosovskim Albancima."Niste smeli da kažete gde će Srbija biti za 20 ili 30 godina, ako to pitanje budemo ignorisali zbog sitnih političkih interesa, ne mareći za posledice po stabilnost, po razvoj, po demografsku obnovu Srbije", kazala je Mihajlovićeva.Mihajlović je u pisanoj izjavi ocenila da su ljudi u Srbiji dali podršku Vučiću, jer je "pokazao da ume da se hvata u koštac i rešava teške probleme", za razliku od pripadnika opozicije koji "nude povratak u prošlost"."Dok se Vučić bavi opstankom Srbije, takvi vode računa samo o svojim sitnim političkim i ličnim interesima i napadima na njega pokušavaju da zaustave svaki razvoj i da kazne građane Srbije što nisu izabrali njih. Ali, svaka kap mržnje koju šaljete jeste korak unazad za Srbiju", kazala Mihajlovićeva.Ona je ocenila da bi Srbija trebalo da kao društvo "sabere snage, ma koliko bili različiti"."I vi iz crkve, i vi iz civilnog društva, i mi koji smo u Vladi i na odgovornim pozicijama, i predstavnici drugih političkih stranaka. Naša snaga i volja je zajedništvo i to je ono što će voditi Srbiju i za 50 godina", kazala je Mihajlović.