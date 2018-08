Ivica Dačić: Amerika se više ne protivi dijalogu o nalaženju trajnog rešenja za Kosovo

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je došlo do promene stava Sjedinjenih američkih država, koje sada ostavljaju otvorenu mogućnost da se i dalje vodi dijalog Beograda i Prištine o nalaženju trajnog rešenja za Kosovo. "Kada kažem promena, do sada je taj stav bio da je to već sve završeno. Ali sada se to promenilo dolaskom nove administracije. Ne predlažu rešenje, ali otvaraju mogućnost da se u dijalogu Beograda...