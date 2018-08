Sunčan dan u Srbiji: Temperature do 34 stepena, a samo u ovim delovima zemlje pljuskovi će pokvariti uživanje

U većem delu Srbije danas će biti sunčano i toplo, a posle podne se očekuju, uglavnom na zapadu i jugozapadu zemlje, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, koji će u košavskom području povremeno biti jak. Jutarnja temperatura biće od 13 do 21 stepen, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena. I u Beogradu će danas biti sunčano i toplo uz slab,...