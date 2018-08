Zaharova: Razgovor Putina i Trampa o Kosovu – lažna vest

"Ono što će biti priohvatljivo za narod Srbije, to će biti sa naše strane sa poštovanjem prihvaćeno. Ali pitanje je da li je to korisno i šta će biti korisno za narod Srbije", rekla je Zaharova za Radio-televiziju Srbije upitana o stavu Rusije o podeli Kosova. Upitana da li bi zaista moglo da dođe do razgovora predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa o Kosovu, Zaharova je rekla da je pri prošlom njihovom susretu...