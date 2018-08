Šarčević: Prosvetari mogu očekivati povišicu oko 10 odsto

Biće to najveće povećanje, uz ono koje će dobiti zaposleni zdravstvu, rekao je Šarčević na TV Prva odgovarajući na pitanje da li će sindikati biti zadovoljnim tolikim povećanjem. "To nije malo, za dve godine koliko sam na čelu ministarstva bila su tri povećanja - od 10, četiri i šest odsto. To će biti četvrto povećanje što značajno menja status ljudi kojih rade, a kad govorimo o platnim razredima i svaki zaposleni svojim kvalitetom rada može...