Tokom dana sunčano, uveče moguće padavine

To je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura biće od 14 do 23 stepena, a najviša od 31 do 34 stepena Celzijusa. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, a tokom noći naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim vetrom. Jutarnja temperatura biće oko 23 stepena, a najviša oko 34. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će do petka biti promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično...