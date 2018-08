Tači pozdravio izjavu Angele Merkel o nepromenjivosti granica na Balkanu

Beta pre 3 sata

Kosovski predsednik Hašim Tači pozdravio je danas izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel o tome da nema promena granica na Zapadnom Balkanu."Sve što treba da se uradi jeste da većina ćlanica EU ubedi pet onih koje ne priznaju Kosovo, kao i Srbiju, da priznaju Kosovo u okviru ovih granica. Što pre se to desi, to će biti bolje za region", napisao je Tači na svom Tviter nalogu.Nemačka kancelarka Angela Merkel juče je nakon sastanka s predsedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem izjavila da na Balkanu neće biti promena granica i da to "izgleda svaki put mora da se ponavlja".Reagujući na tu izjavu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je stav Angele Merkel već pet godina ima i da je ona razgraničila Srbiju prihvatanjem nezavisnog Kosova."Ono što je rekla Angela Merkel, ako to smem da prevedem za naše građane, kada je rekla da je protiv razgraničenja, ona nas je već razgraničila tako što je Kosovo odvojeno do Srbije i to tako da je celo Kosovo nezavisna država", rekao je Vučić.