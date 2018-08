Tači pozdravio stav Angele Merkel o nepromenjivosti granica

„Pozdravljam izjavu kancelarke Merkel o tome da nema promena granica na Zapadnom Balkanu. Sve što treba da se uradi jeste da većina ćlanica EU ubedi pet onih koje ne priznaju Kosovo, kao i Srbiju, da priznaju Kosovo u okviru ovih granica. Što pre se to desi, to će biti bolje za region“, naveo je Tači na svom Tviter nalogu. I salute the statement by Chancellor Merkel on inviolability of the borders in W Balkans. All that remains to be done is...