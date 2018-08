Vruće i danas, živa ide do 34

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Uveče i tokom noći na severu i zapadu očekuje naoblačenje sa kisom, pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura biće od 14 do 23 stepena, najviša od 31 do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 23 C, najviša oko 34 C. Tokom noći naoblačenje s...