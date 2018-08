Vučić: Nemačka nas je već razgraničila priznanjem Kosova

Aleksandar Vučić je izrazio čuđenje što je deo javnosti izjavu Angele Merkel shvatio kao neku novu poruku. "Šta znači to što je Merkelova rekla? To što je rekla znači samo da nas je ona već 'razgraničila' tako što je celo Kosovo nezavisna država", rekao je Vučić i dodao da to ljudi treba da imaju na umu. "Oni koji su raduju njenoj izjavi treba da znaju da je za Merkelovu, kao i za ceo zapadni svet, sa malim izuzecima, da svi oni smatraju...