Premijer Italije: Ogromna tragedija, šokantno je videti srušeni most i žrtve koje spasioci izvlače

Italijanski premijer Đuzepe Konte posetio je večeras mesto nesreće gde se srušio nadvožnjak u Đenovi i nazvao to "ogromnom tragedijom". Konte je kazao da je potvrđena smrt 22 osobe, dok je 16 povređeno. On je za državnu TV RAI izjavio da je "šokantno videti srušeni most i žrtve koje spasioci izvlače". Konte je takođe pohvalio stotine spasilaca koji su na mestu nesreće, ističući da su "oni spasli ljude koji su pali sa 45 metara visine i koji...