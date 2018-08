Tramp nazvao premijera CG „cmizdravom propalom kučk*m“

Kako prenosi podgorički portal, ona je u svojoj knjizi “Unhinged: An Insider''s Account of the Trump White house" navela da je svog bivšeg šefa, nakon što je objavljen video na kojem je Tramp odgurno Markovića, pitala zašto je to uradio. "Pitala sam ga: ''Nastupio si malo agresivno. Zašto si to uradio?''", piše, prema The Hill-u, Njumanova. A potom navodi i da joj je Tramp odgovorio: "O, on (Marković) je samo cmizdrava propala kuč*a"....