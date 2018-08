Tramp žestoko izvređao crnogorskog premijera: "On je samo cmizdrava propala..."

Ona u svojoj knjizi "Unhinged: An Insider's Achount of the Trump White House" navodi da je svom bivšem šefu postavila pitanje nakon što se pojavio video na kojem je odgurnuo Markovića. "Pitala sam ga: 'Nastupili ste malo agresivno. Zašto ste to uradili?'", piše u knjizi Njumanove, prenosi "Hil". "O, on je samo cmizdrava propala kuč*a", odgovorio je Tramp, navodi Njumanova. Knjiga je objavljena juče, a posvećena je periodu koji je autorka...