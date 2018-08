Na jednom forumu srešće se Vučić i Tači, čeka se potvrda

On je to izjavio na otvaranju Evropskog foruma "Alpbah" na kojem se, kako ukazuje austrijska agencija APA, očekuje dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov sastanak sa predstavnikom privremenih vlasti u Prištini Hašimom Tačijem. Vučić bi prema programu trebalo bi da učestvuje u okviru „Političkih razgovora" na sesiji o proširenju EU, 25. avgusta, ali on još nije potvrdio dolazak. Stiglic je, u govoru povodom otvaranja...