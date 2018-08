Vučić: Neću da govorim o konkretnim rešenjima za Kosovo jer ih nema još uvek

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da neće da govori o konkretnim rešenjima za Kosovo i Metohiju, jer ih još uvek nema, ali je dodao da Srbija ima tri osnovna cilja - očuvanje mira, zaštitu državnih interesa i teritorije i zaštitu prava srpskog naroda.Vučić je za Radio-televiziju Srbije kazao da srpska država ima prvi osnovni cilj, a to je da se "sačuva mir i stabilnost, jer to znači budućnost za srpsku decu"."Bolje da čuvamo mir nego da pravimo greške", rekao je Vučić i dodao da je drugi najteži cilj da se zaštiti državni interesi.Kao treći cilj on je kazao da je to zaštita prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i njihova bezbednost.Vučić je tokom svog gostovanja najavio i da će posetiti Kosovo i Metohiju 9. septembra ove godine "ako sve bude u redu".On je dodao da je definicija države teritorija, stanovništvo i vojska i policija i upitao šta od toga Srbija ima na teritoriji Kosova i Metohije."Samo u pojedinim delovima Kosova i Metohije imamo stanovništvo na svojoj strani i ništa više. Mi imamo definisanu teritoriju od strane zapadnih sila", kazao je predsednik Srbije.On je kazao da će sa svim predlozima izaći pred građane i reći šta su uspeli da urade, ukoliko dođe do sporazuma, u šta je izrazio sumnju.Upitan o izjavi kancelarke Nemačke Angele Merkel o tome da nema razgraničenja, Vučić je kazao da nju doživljava kao iskrenog prijatelja Srbije.Komentarišući stav SAD po pitanju inicijative za razgraničenje, on je kazao da su SAD i Nemačka već razgraničili Srbiju. "Oni su nas već razgraničili i kada kažu da su protiv, to znači da su protiv granica koje su na našu štetu", kazao je Vučić.Komenrtarišući današnju izjavu predsednika Kosova Hašima Tačija da "neće dozvoliti nikome da spreči dogovor sa Srbijom" i da "mu nije lako da se suoči sa neprijateljima Kosova", Vučić je rekao da razgovor sa predstavnicima Prištine i međunarodne zajednice "nije jednostavan" i da je obaveza institucija Srbije da nastave sa pregovorima.Zaključujući svoje gostovanje, Vučić je pozvao šire društvo "da spusti loptu" i pokaže toleranciju zbog toga što će, po njegovim rečima, "ako ikada i budemo u poziciji da odlučujemo", odlučitavati narod demokratskim putem.