Foto: Beta/Sanja Ivačić Perović Pucanje cevi izazvalo je podizanje i pucanje asfalta. Očekuje se da će kvar biti saniran do popodneva, do kada je i zatvoren saobraćaj. Kvar je prijavljen oko 1 sat posle ponoći, a voda je zatvorena u 4 sata. Kako su rekli u beogradskom vodovodu, u pitanju je veći kvar koji će biti saniran do 15 časova. Trolejbuske linije 19, 21, 22 i 29 biće u prekidu dok se ne sanira kvar, a umesto njih ići će autobusi...