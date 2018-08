Spremite se za vrućine narednih nekoliko dana: Temperature će biti do 34 stepena

U Srbiji će sutra i narednih dana biti pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 16 do 21, po kotlinama na jugoistoku oko 13, najviša dnevna od 30 do 34 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura...