Pržiće i narednih dana

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Danas će posle podne doći do lokalnog razvoja oblačnosti i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniza temperatura od 13 do 20 C, najviša od 30 do 34 C, saopštio je Republički hidrometeoroloski zavod. U Beogradu pretežno suncano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 20 C, najviša oko 32 C. Do 25. avgusta biće...