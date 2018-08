Uživo: Novak siguran na servisu, Federer stabilizovao igru

Biće ovo 46 međusobni duel dvojice tenisera koji su, zajedno sa Nadalom, obeležili 21. vek u "belom sportu". Iako se nalazio u velikom zaostatatku, Novak vodi sa 23-22. Đoković će u Sinsinatiju pokašati da dođe do Golden Mastersa, odnosno do uspeha koji niko nije uspeo da ostvari od kada je ATP 1990. godine uspostavio važeći sistem. Novak je do sada osvojio 30 Mastersa, osam različitih, ali nije nikada ovaj deveti koji mu nedostaje kako...