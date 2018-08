Jovanović (Narodna stranka): Potpisivanje međunarodnog sporazuma sa Prištinom ...

Beta pre 3 sata

Potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović izjavio je danas da je potpisivanje međunarodnog sporazuma sa Prištinom najnepovoljniji ishod za Srbiju i pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da objavi svoj plan za Kosovo i Metohiju, "koji je najavio za mart ove godine".Jovanović je prilikom akcije prikupljanja potpisa za peticiju protiv članstva Kosova u UN rekao da Vučić želi da "u ovom momentu završi statusne pregovore sa Prištinom na najnepovoljniji način za Srbiju" i dodao da potpisivanje saglasnosti za članstvo Kosova u UN predstavlja "de fakto priznanje Kosova".Po njegovim rečima, predlog Narodne stranke je da se politička scena u Srbiji demokratizuje, da se povede "istinski" unutrašnji dijalog i da se pre pregovora sa Prištinom reši pitanje srpske imovine, mogućnosti da se zaštite ljudi i kulturna baština, pa da se nakon toga nastave pregovori.On je rekao i da je termin "razgraničenje" koji se u javnosti koristi predstavlja "smokvin list kojim vlasti pokušavaju da sakriju nedostatak rezulatata u dosadašnjim pregovorima"."(Razgraničenje) znači da treba da priznamo Kosovo, da postane članica UN i da kao bonus dobiju još teritoriju juga Centralne Srbije, da ironija bude veća, da se prekine žila kucavica, a to je Koridor 10", kazao je Jovanović.Predsednik Vučić, po njemu, na ovaj način želi da "objasni da se on za nešto borio, čime Srbiji pravi dodatni problem ne samo legitimizujući nezavisno Kosovo, već i problematizujući jug Centralne Srbije"."Čak ni visoki državni funkcioneri, ni funkcioneri Srpske napredne stranke ne znaju šta je plan Vučića za Kosovo i Metohiju. Imamo paradoksalnu situaciju da mu se svi kunu u vernosti i (pružaju) podršku za plan za koji kaže da ga nema. To pokazuje besmislenost i sluđenost srpske političke elite", naveo je Jovanović.On je ocenio i da su sadašnje vlasti "nasledile" neke stvari sa kojima su "mogli da pregovaraju"."Srbija je imala kontrolu nad Severom Kosova i Metohije, imali smo rezoluciju Generalne skupštine UN koja je naložila kosovskim Albancima da se vrate za pregovarački sto, o Trepči se razgovaralo u Beogradu. Nakon tri godine predsednik kancelarije za Kosovo i Metohiju (Marko Đurioć) je tvrdio da vodimo dodatnih pet nula u pregovorima sa Prištinom. Koji je sada rezultat?", upitao je Jovanović.