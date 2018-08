Američka vojska ne napušta irak: Ostajemo sve dok bude bilo potrebno

„Držaćemo trupe tamo sve dok smatramo da je to potrebno“, rekao je pukovnik Šon Rajan na konferenciji za novinare u Abu Dabiju. BREAKING Spokesman says U.S. forces to stay in Iraq as long as needed https://t.co/ycGcXXMmdQ pic.twitter.com/wD0sgmrl3e — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 19, 2018 Glavni razlog za ostanak američke vojske u Iraku su, kako je objasnio, napori u cilju stabilizacije delova zemlje, posle vojnog poraza...