Đoković osvojio masters turnir u Sinsinatiju i ušao u istoriju (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvoji je danas masters turnir u Sinsinatiju, pošto je u finalu pobedio Švajcarca Rodžera Federera u dva seta, 6:4 i 6:4Đoković je tako došao do 70. titule u karijeri, druge u sezoni, a 31. na masters turnirima.Ovaj 31-godišnji Beograđanin je trijumfom nad Švajcarcem u finalu Sinsinatija postao i prvi teniser u istoriji koji je osvoji sve masters turnire na turu.Srpski teniser je do 24. pobede u 46. međusobnom duelu sa Federerom došao posle sat i 25 minuta igre.Đoković je dobro počeo meč, već u prvom gemu je došao do brejk lopti, ali ih nije iskoristio. Usledili su sigurni servis gemovi na obe strane, da bi srpski teniser u sedmom gemu došao do brejk lopte koju je iskoristio posle neiznuđene greške Federera iz forhenda.On je potom sigurnim servisima potvrdio prednost brejka, a posle brzo osvojenog gema Švajcarca, došao i do vođstva od 1:0 u setovima na svoj servis.Početak drugog seta doneo je sličan rasplet kao i prvi, Đoković je pretio, ali nije došao do brejka. Usledio je ipak brejk Švajcarca i vođstvo od 2:0, međutim, srpski teniser je odmah uspeo da uzvrati i izjednači na 2:2.Sedmi gem drugog seta takođe je bio odlučujuć. Federer je opet, kao i u prvom setu pri rezultatu 40:40, napravio duplu grešku, a potom je na brejk lopti usledio odličan pasing-šot Đokovića za vođstvo od 4:3.Bez mnogo neizvesnosti Đoković je prvieo meč kraju i došao do novih 1.000 poena na ATP rang-listi.