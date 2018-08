Vremenska prognoza Sutra posle podne mogući pljuskovi grmljavinom

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, a sredinom dana i posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju pljuskovi s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Pročitajte još: Sunce prži i narednih dana, temperatura do 34 stepena Duvaće slab vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 21 stepen, a najviša od 30 do 34 stepena. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, a posle podne, uz lokalni...